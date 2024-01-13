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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة إلى 23843 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، لليوم الـ 99 على التوالي إلى 23843 شهيدًا، والجرحى إلى 60317 معظمهم من الأطفال والنساء.
وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 135 فلسطينيًا استشهدوا، وأصيب 312 خلال الساعات 24 الماضية في سلسة عمليات القصف الإسرائيلي المستمرة على قطاع غزة.
وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 135 فلسطينيًا استشهدوا، وأصيب 312 خلال الساعات 24 الماضية في سلسة عمليات القصف الإسرائيلي المستمرة على قطاع غزة.
شهداء اليوم في غزة
استشهد 35 فلسطينيًا اليوم في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد 20 فلسطينيًا وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي استهدف حي الدرج بمدينة غزة، فيما استشهد 3 فلسطينيين في غارة على منزل شمال القطاع.
وفي سياق متصل، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، باستشهاد 12 نازحًا في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، كما تواصل طائرات ومدفعية الاحتلال قصفها العنيف على مدينة خان يونس جنوب القطاع، مما أسفر عن استشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد 20 فلسطينيًا وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي استهدف حي الدرج بمدينة غزة، فيما استشهد 3 فلسطينيين في غارة على منزل شمال القطاع.
وفي سياق متصل، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، باستشهاد 12 نازحًا في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، كما تواصل طائرات ومدفعية الاحتلال قصفها العنيف على مدينة خان يونس جنوب القطاع، مما أسفر عن استشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين.