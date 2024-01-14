شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا: غزة تكمل 100 يوم من الموت والدمار والتهجير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" إن الماء والغذاء تحول إلى إحدى أدوات الحرب التي يتم استخدامها في قطاع غزة.
وجاء ذلك في تدوينة نشرتها الوكالة على صفحتها الرسمية على موقع "إكس" السبت، أشارت فيها إلى أن أزمة غزة هي كارثة إنسانية من صنع البشر، مشيرة إلى أن القطاع يكمل غدا 100 يوم من الكارثة التي جعلت الفلسطينيين يواجهون الموت والدمار والتهجير.
وأشارت الوكالة، في وقت سابق، إلى أن الحرب التي دخلت شهرها الرابع تسببت في نزوح نحو 90 في المئة من سكان القطاع، بينهم 1.4 مليون نسمة داخل مقرات الأونروا.
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