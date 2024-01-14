الأونروا: غزة تكمل 100 يوم من الموت والدمار والتهجير

وجاء ذلك في تدوينة نشرتها الوكالة على صفحتها الرسمية على موقع "إكس" السبت، أشارت فيها إلى أن أزمة غزة هي كارثة إنسانية من صنع البشر، مشيرة إلى أن القطاع يكمل غدا 100 يوم من الكارثة التي جعلت الفلسطينيين يواجهون الموت والدمار والتهجير.