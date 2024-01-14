شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية الإسرائيلى يصدر تعليمات للضرائب بمصادرة 3.1 مليون شيكل من أموال فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت صحيفة يديعوت آحرونوت الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وهو زعيم حزب "الصهيونية الدينية"، أصدر تعليماته إلى سلطة الضرائب بمصادرة مبلغ 3.1 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية وعائدات الضرائب.

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن سموتريتش قوله إنه قرر تحويل هذه الأموال لدفع تعويضات للإسرائيليين ممن أصيبوا في عمليات المقاومة الفلسطينية، وذلك بموجب حكم قضائي.

وأضاف سموتريش: "لقد وقعت على تنفيذ أمر حجز الأموال التي تحولها السلطة الفلسطينية إلى عائلات الأسرى الفلسطينيين".

وعقب معركة "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر الماضي، والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أخطر سموتريتش، رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أنه قرر تعليق تحويل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية، الأمر الذي أثار حفيظة أجهزة الأمن الإسرائيلي، التي حذرت من تصعيد الوضع الأمني في الضفة الغربية.

يشار إلى أن إسرائيل تقوم بجمع الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية مُقابل واردات الفلسطينيين على السلع المستوردة، وتحول الأموال إليها شهريًا، بمتوسط 750 مليون شيكل.