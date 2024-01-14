شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفلسطينية: غزة تواجه أكبر كارثة إنسانية فى التاريخ بعد 100 يوم حرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت وزارة الخارجية الفلسطينية الدول الداعمة لاستمرار حرب الاحتلال على غزة إلى التراجع عن مواقفها بعد 100 يوم على أكبر كارثة إنسانية في التاريخ، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأضافت الخارجية الفلسطينية: "الاحتلال حول قطاع غزة إلى مكان غير صالح للسكن وارتكب فيه جرائم مروعة بحق الشعب الفلسطيني".

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر والمكثف وغير المسبوق على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 23 ألف شهيد، ونحو 60 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، 70% منهم أطفال ونساء.

لا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض منذ 100 يوم؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، وذلك في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.