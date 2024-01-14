شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: إسرائيل استهدفت 150 منشأة صحية وتدمير 121 سيارة إسعاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، على موقع الوزارة اليوم، إنه في اليوم 100 للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تعمد فيها الاحتلال مسح الأحياء السكنية بعائلاتها، كما تعمد انهيار المنظومة الصحية وتدمير بنيتها التحتية، وقتل 337 كادر صحي، واعتقل 99 آخرين في ظروف قاسية.

وأضاف، إن الاحتلال الاسرائيلي تعمد استهداف 150 مؤسسة صحية، وإخراج 30 مستشفى و53 مركز صحي عن الخدمة وتدمير 121 سيارة إسعاف حتى الآن.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 11 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 125 شهيدا، و 265 اصابة وهذا ما وصل للمستشفيات فقط خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأضاف، إنه لايزال عدد من الضحايا تحت الركام، وفي الطرقات، لاتستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم، كما ارتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 23968 شهيدا و 60582 اصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي، 70% من ضحايا العدوان الاسرائيلي هم من الاطفال والنساء، مشيرا إلى أن ارتكب أكثر من 2000 مجزرة ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة

وقال، إنه بسبب القصف والتدمير نحو 2 مليون فلسطيني اضطروا إلى النزوح في ظروف قاسية وخطر المجاعة وانتشار الأمراض والأوبئة، مضيفا، إنه بعد مرور 100 يوم على العدوان نطالب المؤسسات الدولية باجراء تدخلات فاعلة ومركزة لمنع الكارثة الانسانية والصحية بين النازحين، مؤكدا، إن العدوان لم يفلح المجتمع الدولي في توفير ممر انساني آمن يضمن تدفق المساعدات الطبية وخروج الجرحى بعيدا عن قيود الاحتلال الاسرائيلي.

نطالب شعوب ودول العالم الحر باتخاذ خطوات فاعلة وقادرة على وقف العدوان، كما نطالب الاطراف الدولية بتوفير آليات جديدة تضمن ادخال وتدفق المساعدات الطبية والفرق الطبية، والمستشفيات الميدانية ومغادرة الجرحى والمرضى للعلاج بالخارج.