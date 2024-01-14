شكرا لقرائتكم خبر عن 23968 شهيدًا في 100 يوم من العدوان الوحشي على غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - مر 100 يوم من العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، الذي خلف أكثر من 23968 شهيدًا، و60582 من الجرحى، وتشريد مليوني فلسطيني عن منازلهم، في ظروف إنسانية وصحية غاية في الصعوبة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إنه مع مرور 100 يوم على العدوان الإسرائيلي، انهارت المنظومة الصحية في معظم مستشفيات قطاع غزة، التي خرج منها 30 مستشفى عن الخدمة بسبب القصف الإسرائيلي، وتدمير مرافق 90% من العيادات الصحية.

700 ألف نازح

ولفتت الوزارة إلى أن نحو 700 ألف نازح يقيمون في مراكز الإيواء أصيبوا بالأمراض المعدية، منها أمراض الوباء الكبدي، والأمراض الخطيرة، وأمراض الجهاز الهضمي والتنفسي.

بالإضافة إلى تفاقم الوضع الصحي لنحو 10 آلاف مريض بالسرطان، بسبب عدم تلقيهم الجرعات العلاجية الخاصة بهم، التي نفذت من مستشفيات قطاع غزة.

وأشارت إلى أنها اكتوت بنار العدوان الإسرائيلي، الذي تسبب بعدم القدرة على تقديم العلاج للجرحى والمرضى، في ظل حصار الاحتلال للمستشفيات وقصفها، ما أدى إلى استشهاد 330 من الكوادر الطبية، واعتقال نحو 100، وتدمير 121 سيارة إسعاف.

وأوضحت الصحة الفلسطينية أن قدرتها الاستيعابية للجرحى نفدت في جميع المستشفيات، خاصة في جنوب قطاع غزة، ويوضع الجرحى في ساحات المستشفيات، دون خدمات صحية ملائمة، خاصة من يحتاجون إلى غرف العناية المركزة.



50 مليار دولار

ومع مرور 100 يوم على العدوان الإسرائيلي، بات نحو مليون ونصف المليون فلسطيني دون مأوى، بعد أن دمر القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، نحو 65% من الوحدات السكنية الخاصة بهم في مختلف مناطق قطاع غزة، بما يُقدر حسب إحصائيات فلسطينية أولية بنحو نصف مليون وحدة سكنية، بعد أن دمر الاحتلال المدن والأحياء السكنية وهجر سكانها.

ووثق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، تدمير الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء عدوانه على القطاع، 145 مسجدًا، منها مساجد قديمة وتاريخية، و95 مدرسة وكلية جامعية بشكل كلي، ودمار جزئي في 295 مدرسة وجامعة، من بينها مدارس وجامعات تحتاج لتأهيل وغير صالحة للدراسة.

ولفت إلى أن القصف الإسرائيلي تسبب في دمار 130 مؤسسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا.



50 مليار دولار

وفي سياق متصل، أشارت دراسات وبيانات اقتصادية، إلى أن إعادة إعمار قطاع غزة ومؤسساته المختلفة، تحتاج إلى أكثر من 50 مليار دولار.

خاصة ن الاحتلال تعمد تدمير كل المنظومة الحياتية والاقتصادية والصحية والبيئية في القطاع، ستحتاج إعادة الحياة لها عدة سنوات.