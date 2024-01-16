أردوغان: تركيا ستواصل عملياتها شمالي سوريا والعراق لحين ضمان الأمن

دبي - محمود عبدالرازق - وقال أردوغان، في خطاب للشعب التركي: "لا حديث عن تقليص نطاق عملياتنا عبر الحدود، بل إننا نناقش توسيعها، لن نتوقف حتى ندمر أوكار الإرهابيين بالكامل".

وأكد أردوغان على مواصلة الجيش لعملياته البرية: "وستتواصل العمليات شمالي سوريا والعراق إلى أن تضمن تركيا تحقيق أمنها كاملًا".

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم الأحد الماضي، مقتل 7 مسلحين من وحدات حماية الشعب الكردية شمالي سوريا، ليرتفع عدد المسلحين الأكراد الذين تم القضاء عليهم إلى 64 مسلحا شمالي سوريا والعراق، ضمن العملية التي أطلقها الجيش التركي ضد حزب العمال الكردستاني، عقب مقتل 9 من جنوده شمالي العراق، يوم الجمعة الماضية.

وقالت الوزارة، في بيان: "تم تحييد 7 مسلحين من وحدات حماية الشعب شمالي سوريا، حاولوا الاعتداء على القوات التركية".

وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت، ليلة أمس السبت، ارتفاع عدد المسلحين الأكراد الذين تم تحييدهم، خلال 24 ساعة، إلى 57 مسلحا.