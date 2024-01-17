شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 32 فلسطينياً في غارات وقصف إسرائيلي على قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد 32 فلسطينياً وأصيب العشرات اليوم، في غارات وقصف إسرائيلي استهدف منازل وبنايات سكنية في عدة مناطق في قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد 25 فلسطينياً في غارات استهدفت منازل سكنية في حي الدرج في وسط مدينة غزة.





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ترافق ذلك مع قصف من البوارج الحربية الإسرائيلية للمناطق الغربية من شواطىء قطاع غزة.

في سياق متصل، استشهد سبعة فلسطينيين في غارات إسرائيلية عنيفة استهدفت عدة منازل في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، تزامن القصف الجوي مع قصف من الدبابات الإسرائيلية التي تواصل تقدمها في عدة محاور في المدينة، مما تسبب بدمار هائل في البنية التحتية والمنازل الفلسطينية.