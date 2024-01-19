الخليج اليوم .. مباراة إيران وهونغ كونغ .. التشكيلة الأساسية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

يحتضن استاد خليفة الدولي بالريان القطرية، مساء اليوم الجمعة، مباراة هامة ضمن منافسات المجموعة الثالثة لكأس آسيا 2023، المقامة حاليا في قطر، بين منتخبي هونغ كونغ وإيران.

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة (17:30) بتوقيت غرينتش، الساعة (20:30) بتوقيت العاصمة القطرية الدوحة.

يذكر أن منتخب إيران بدأ غمار نهائيات النسخة الـ18 من بطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم، بفوز عريض على نظيره الفلسطيني (4-1) في المباراة التي جمعتهما يوم الأحد الماضي، على استاد المدينة التعليمية بالريان، ويحتل المركز الثاني في المجموعة الثالثة (C) بفارق نقطة عن المتصدر منتخب الإمارات الذي تعادل مع فلسطين (1-1) مساء أمس الخميس، في الجولة الثانية.

بينما يشغل منتخب هونغ كونغ المركز الرابع الأخير على سلم الترتيب من دون نقاط، بعد خسارته أمام نظيره الإماراتي (1-3) في المباراة التي جمعتهما يوم الأحد الماضي، على استاد خليفة الدولي، ضمن الجولة الافتتاحية.

يذكر أن منتخب إيران توج بلقب بطل كأس آسيا ثلاث مرات، بالتساوي مع نظيره السعودي، بفارق لقب خلف منتخب اليابان حامل الرقم القياسي.