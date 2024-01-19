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الخليج اليوم .. غضب بعد تداول فيديو تحرش مقيمين بسائح في المدينة المنورة.. والأمن السعودي يصدر بيانا (فيديو)

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

ألقت السلطات الأمنية القبض على 4 مقيمين عرب بعد تداول فيديو لهم على مواقع التواصل الاجتماعي وهم يتحرشون بسائح في المدينة المنورة.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة في بيان، إنه تم القبض على 4 مقيمين من الجنسية اليمنية، ظهروا في محتوى مرئي يتحرشون بآخر في محل تجاري.

 

 

وأشار المتحدث إلى أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة.

وفجر الفيديو المتداول موجة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يظهر تحرش 4 أشخاص بسائح ملامحه أسيوية، ليرد عليهم: "لا حبيبي حرام حرام".

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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