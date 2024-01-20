البنتاغون: استهداف صاروخ مضاد للسفن لـ"أنصار الله" معد للإطلاق على خليج عدن

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضحت القيادة في بيان: "أجبرت القيادة المركزية على شن غارة جوية على صاروخ حوثي مضاد للسفن كان يستهدف خليج عدن وكان جاهزا للإطلاق، وأكدت القوات الأمريكية أن الصاروخ يشكل تهديدا للشحن التجاري وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة، وقامت بضرب الصاروخ دفاعا عن النفس".

وأشارت قيادة البنتاغون إلى أن الصاروخ تم رصده من خلال القوات الجوية الأمريكية، التي قامت باستهداف مكان إعداده بغارة جوية على الفور.

وكانت جماعة "أنصار الله" الحاكمة في شمال اليمن، التي تسيطر على معظم ساحل البحر الأحمر اليمني، قد حذرت في وقت سابق من نيتها مهاجمة أي سفن مرتبطة بإسرائيل، داعية الدول الأخرى إلى سحب أطقمها منها وعدم الاقتراب منها في البحر، وقرر عدد من شركات الشحن تعليق النقل عبر البحر الأحمر.

وقال حينها المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي: "نفذت القوات الأمريكية هذا الصباح 3 ضربات ناجحة للدفاع عن النفس ضد أهداف للحوثيين في اليمن".

وتابع: "هذا هو الإجراء الوقائي الرابع الذي يتخذه الجيش الأمريكي في الأسبوع الماضي ضد منصات إطلاق الصواريخ الحوثية، التي كانت جاهزة لشن هجمات، وفي هذه الحالة الصواريخ المضادة للسفن".