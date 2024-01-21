السودان... والي غرب دافور يقرر إنشاء 20 محاكمة طوارئ

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وأشار الموقع إلى الأجهزة العدلية بالكامل (القضاء والنيابة) كانت قد اختفت منذ بداية الحرب، فيما ظلت محكمة الطوارئ تعمل بقاضي محكمة شعبية واحد.
18 يناير, 12:39 GMT
وأرجع مستشار الوالي لشؤون السلام، ضو البيت، إنشاء محاكم الطوارئ إلى الرغبة في ضبط الظواهر السلبية والجرائم في ظل غياب الأجهزة العدلية النيابة والقضاء والمحاكم، مشيرًا إلى أن المحكمة تتكون من قاض وأعضاء من الإدارة الأهلية.
وأوضح ضو البيت أنه في حال تعثر حل القضية في محاكم المحليات يتم تحويلها إلى رئاسة الولاية وإحالتها إلى مولانا إبراهيم الدومة قاضي محكمة الطوارئ في الولاية.
17 يناير, 08:09 GMT
وتستمر المفاوضات بين وفد القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع عبر مسهلين لها من دول السعودية وأمريكا ومنظمة الإيقاد الأفريقية في مدينة جدة منذ يوم الأحد الماضي، وذلك عقب تجاوز خلافات بين وفدي القوتين حول اعتراض قوات الدعم السريع على السفير عمر صديق ممثل وزارة الخارجية السودانية أن يكون ضمن وفد الجيش السوداني المفاوض.