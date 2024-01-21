هربت من الحرب إلى تونس.. محامية فلسطينية تسعى إلى محاكمة إسرائيل أمام الجنايات الدولية.. فيديو وصور

دبي - محمود عبدالرازق - بعد تهجيرها، توجّهت عائلة هناء إلى لبنان، هناك حيث قتلت والدتها أمام عينيها وهي تنتظر سماع آذان صلاة المغرب من الشرفة في شهر رمضان.

تقول هناء مغامس لـ"الخليج 365" بأن ذلك كان أثناء حرب المخيمات في شهر مايو/ أيار عام 1985، على يد قناص، حيث شُن آنذاك هجوم على الفلسطينيين في مخيمي صبرا وشاتيلا وبرج البراجنة.

لم تلتقِ هناء بعائلتها وأشقائها البالغ عددهم اثنا عشر فردا منذ سنة 1999 بعد أن عادوا إلى العيش في قطاع غزة، حيث لم تتمكن من العودة بعد وفاة والدها بسبب المعارك المتواصلة على الأراضي الفلسطينية.

كابوس الحرب

تقول هناء لـ"الخليج 365 " إن أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تسببت في تشتت أهلها، حيث غادر إخوتها المنزل وانتقل بعضهم للعيش في المخيمات.

وتضيف: "رغم القصف ورغم تنبيهات الإخلاء، رفضت شقيقتي مغادرة البيت ونجت من الموت بأعجوبة بعد أن قصف الجيش الإسرائيلي أحد طوابق المبنى المجاور لها.. لقد كانت لحظات مرعبة".

© Gulf 365 . Mariam.Gaderaمحامية فلسطينية تسعى إلى محاكمة إسرائيل أمام محكمة الجنايات الدولية 1/6 © Gulf 365 . Mariam.Gadera محامية فلسطينية تسعى إلى محاكمة إسرائيل أمام محكمة الجنايات الدولية © Gulf 365 . Mariam.Gaderaمحامية فلسطينية تسعى إلى محاكمة إسرائيل أمام محكمة الجنايات الدولية 2/6 © Gulf 365 . Mariam.Gadera محامية فلسطينية تسعى إلى محاكمة إسرائيل أمام محكمة الجنايات الدولية © Gulf 365 . Mariam.Gaderaمحامية فلسطينية تسعى إلى محاكمة إسرائيل أمام محكمة الجنايات الدولية 3/6 © Gulf 365 . Mariam.Gadera محامية فلسطينية تسعى إلى محاكمة إسرائيل أمام محكمة الجنايات الدولية © Gulf 365 . Mariam.Gaderaمحامية فلسطينية تسعى إلى محاكمة إسرائيل أمام محكمة الجنايات الدولية 4/6 © Gulf 365 . Mariam.Gadera محامية فلسطينية تسعى إلى محاكمة إسرائيل أمام محكمة الجنايات الدولية © Gulf 365 . Mariam.Gaderaمحامية فلسطينية تسعى إلى محاكمة إسرائيل أمام محكمة الجنايات الدولية 5/6 © Gulf 365 . Mariam.Gadera محامية فلسطينية تسعى إلى محاكمة إسرائيل أمام محكمة الجنايات الدولية © Gulf 365 . Mariam.Gaderaمحامية فلسطينية تسعى إلى محاكمة إسرائيل أمام محكمة الجنايات الدولية 6/6 © Gulf 365 . Mariam.Gadera محامية فلسطينية تسعى إلى محاكمة إسرائيل أمام محكمة الجنايات الدولية 1/6 © Gulf 365 . Mariam.Gadera محامية فلسطينية تسعى إلى محاكمة إسرائيل أمام محكمة الجنايات الدولية 2/6 © Gulf 365 . Mariam.Gadera محامية فلسطينية تسعى إلى محاكمة إسرائيل أمام محكمة الجنايات الدولية 3/6 © Gulf 365 . Mariam.Gadera محامية فلسطينية تسعى إلى محاكمة إسرائيل أمام محكمة الجنايات الدولية 4/6 © Gulf 365 . Mariam.Gadera محامية فلسطينية تسعى إلى محاكمة إسرائيل أمام محكمة الجنايات الدولية 5/6 © Gulf 365 . Mariam.Gadera محامية فلسطينية تسعى إلى محاكمة إسرائيل أمام محكمة الجنايات الدولية 6/6 © Gulf 365 . Mariam.Gadera محامية فلسطينية تسعى إلى محاكمة إسرائيل أمام محكمة الجنايات الدولية

لم يكن لهناء أية وسيلة تتواصل بها مع عائلتها سوى الهاتف وشبكات التواصل الاجتماعي المتذبذبة، فتقول بأن اللحظة التي ينقطع فيها الكهرباء تتقلص فيها آمال نجاة إخوتها من القصف، لاسيما وأن ثلاثة منهم يقطنون في مدينة "بيت لحم" في الضفة الغربية وهو المكان الذي تكثف فيه إسرائيل هجماتها ليلا.

تتابع هناء الحديث لـ"الخليج 365 " فتقول إن أحداث المستشفى الأهلي العربي (المعمداني سابقا) في قطاع غزة والذي تحول إلى بركة من الدماء جراء الانفجار الذي وقع في باحاته في الـ 17 من شهر أكتوبر الماضي، كانت الأصعب والأثقل على قلبها وحتى على قلوب التونسيين الذين خرجوا إلى الشوارع ليلا رافعين شعارات تطالب بطرد كل من السفير الفرنسي والأمريكي من تونس وإيقاف إطلاق النار.

وفي تلك الليلة، تقول هناء إن الاتصالات انقطعت مع إخوتها حتى أنه خيّل إليها بأنهم قتلوا كلهم، لأنهم كانوا يخبرونها دائما بأنهم في حال لم يتمكنوا من التواصل معها فإنهم قد يكونون رقما جديدا يُضاف إلى قائمة الجثث المنتشرة تحت الأنقاض.

25 ديسمبر 2023, 11:29 GMT

وأضافت: "كان إخوتي يحدثونني عن حجم الدمار الذي لحق بالمباني والمدارس والمستشفيات وكيف أنهم لا ينامون ليلا ونهارا.. يقولون إنهم وإن لم يقتلوا تحت القصف فإنهم سيموتون جوعا وبردا".

وتصف الفلسطينية المواقف الدولية وخاصة الغربية إزاء الانتهاكات التي يتعرض إليها الفلسطينيين بـ"المخجلة".

وتعتبر هناء أن الاحتجاجات ووقفات التضامن التي تقوم بها العديد من المنظمات والنقابات في تونس هي "أفضل سلاح للمقاومة لفضح الجرائم التي يركبها جيش الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني".

المحاماة لاسترجاع الحق الفلسطيني

تفيد هناء لـ"الخليج 365" بأنها لم ولن تنس أبدا المظلمة التي ارتكبتها إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني وكيف هجرت عائلتها في سنة (1948) من ديارهم ودمرت المئات من القرى الفلسطينية.

17 أكتوبر 2023, 13:43 GMT

زرعت مشاهد التهجير والتقتيل والتدمير الألم والحسرة في نفسية هناء، الأمر الذي جعلها تبحث عن طريقة تعيد بها للفلسطينيين كرامتهم فقررت التواصل مع عدد من الحقوقيين والمنظمات الوطنية للمشاركة في تجميع الأدلة التي تثبت ارتكاب الجيش الإسرائيلي لمجازر في قطاع غزة بهدف تقديمها إلى محكمة الجنايات الدولية.

وثمنت الناشطة في المجتمع المدني موقف جنوب أفريقيا الذي جعل إسرائيل تمثل لأول مرة في تاريخها أمام محكمة العدل الدولية قائلة "تمنيت لو أن هذه المبادرة كانت من دولة عربية".

إسرائيل أمام محكمة الجنايات الدولية

ومن جانبه، أفاد عميد هيئة المحامين التونسيين، حاتم المزيو، لـ"الخليج 365" بأن المحاماة التونسية منذ بداية عملية "طوفان الأقصى" وهي تقوم بما يمليه الواجب عليها من حيث التضامن مع الشعب الفلسطيني ومساندة المقاومة الفلسطينية في غزة، مشيرا إلى أنه من بين التحركات التي قامت بها المحاماة هي المشاركة في التظاهرات وأيام الغضب للمطالبة بإيقاف العدوان الإسرائيلي.

وأضاف المزيو أن المحاماة التونسية بصدد التواصل مع دولة الجزائر بخصوص تطورات الوضع في قطاع غزة كما قامت بالتنسيق مع اتحاد المحامين العرب بخصوص الشكاية التي سيتقدم بها إلى محكمة الجنايات الدولية، مشيرا الى أنه تم تفويض لجنة في الغرض.

وأكد عميد المحامين بأن الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين شكلت من جهتها لجنة خاصة قانونية تتولى التواصل مع ضحايا الحرب في غزة وتجميع كل المعطيات والأدلة التي تؤكد حدوث جرائم إبادة في قطاع غزة.

وأوضح مزيو أن اللجنة طلبت تحديد موعد مع المدعي العام لدى محكمة الجنايات الدولية في منتصف الشهر المقبل لتقديم الملف كاملا.