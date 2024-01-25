شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب الصين الدائم بالأمم المتحدة: رفض إسرائيل لحل الدولتين "أمر غير مقبول" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانج جيون، إن رفض إسرائيل لحل الدولتين "أمر غير مقبول".

وأوضح تشانج - في مناقشة مفتوحة رفيعة المستوى لمجلس الأمن، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم الأربعاء، أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق السلام لفلسطين وإسرائيل، وهو أيضا مطلب رسمي لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأعرب عن قلقه البالغ إزاء التصريحات التي أدلت بها القيادة الإسرائيلية الأسبوع الماضي، والتي ترفض حل الدولتين وتحرم فلسطين من حقها في إقامة دولة، وقال "إن هذا أمر غير مقبول".

وأضاف أن الأمر الأكثر أهمية الآن هو وقف المزيد من التآكل في أسس حل الدولتين، والذي يتطلب، أولا وقبل كل شيء، وضع حد للترحيل القسري الذي تقوم به إسرائيل للسكان الفلسطينيين في غزة، ووضع حد لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، ووضع حد لعمليات التفتيش والاعتقال والهجمات ضد الفلسطينيين، مشيرا إلى أن الصين تدعو إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية لعقد مؤتمر دولي وإطلاق عمليات متعددة الأطراف ذات مغزى في أقرب وقت ممكن من أجل إعادة إحياء الآفاق السياسية لحل الدولتين.

وأكد أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة يجب أن تكون عملية لا رجعة فيها، وأن الصين تؤيد، كخطوة أولى في هذه العملية، حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة في أقرب وقت ممكن، ويتعين على مجلس الأمن في ظل الظروف الحالية أن يرسل إشارة واضحة لا لبس فيها، يجدد فيها التأكيد على ضرورة حل الدولتين باعتباره المخرج الوحيد الممكن.