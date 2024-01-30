"أنصار الله" توجه رسالة إلى الدول الأوروربية: أي تصعيد إضافي لن يشكل حلا لأزمة البحر الأحمر

دبي - محمود عبدالرازق - وقال عضو وفد الوفد الوطني، التابع لأنصار الله، عبد الملك العجري، في تدوينة على منصة "إكس"، إن "معظم الصادرات الأوروبية التي تمر عبر البحر الأحمر مواد غذائية ومنتجات زراعية، وهي لا تتحمل الإبحار عبر رأس الرجاء الصالح، كما لا توجد أي نوايا لدى حكومة صنعاء لاستهدافها"، مشيرا إلى أن الجيش اليمني أكد حرصه والتزامه بسلامتها كغيرها من دول العالم.

ووجه العجري، رسالة إلى الدول الأوروربية، أن "أمريكا لا يهمها إذا تضررت مصالحكم فمعظم صادراتها تمر عبر المحيط الأطلسي، ومصالحكم هي من ستتضرر في حال تورطتم مع أمريكا في أي عدوان على اليمن، وأي تصعيد إضافي لن يشكل حلاً للازمة ولن يمنع اليمن من مساندة فلسطين".

وختم بالقول إنه "لذا من مصلحة الجميع التوجه لوقف العدوان على غزة بدلاً من التصعيد والحلول العسكرية التي فشلت وستفشل في تحقيق أهداف الخبال الأمريكي والإسرائيلي".

وقال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، يحيى سريع، في بيان على "تلغرام" إن استهداف السفينة الأمريكية يأتي "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا".

أمس, 04:43 GMT

وكانت "أنصار الله" قد أعلنت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنها ستشارك بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى" إسنادًا لفصائل المقاومة الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، حال تدخل الولايات المتحدة عسكريًا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.

وبين الحين والآخر، تعلن "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا و"حزب الله" اللبناني وفصائل المقاومة الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب المقاومة الفلسطينية.