شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن والاتحاد الأوروبي يبحثان الوساطة الأممية لإحياء العملية السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن الدكتور رشاد العليمي، مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن جبرائيل مونيرا فيناليس، فرص استئناف جهود الوساطة الأممية لإحياء العملية السياسية في اليمن، وتداعيات الهجمات الحوثية ضد الشحن البحري على الأمن والسلم الدوليين، والأوضاع المعيشية للشعب اليمني.



جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، حسبما نقلت قناة "اليمن" الفضائية، اليوم الاثنين.



وأشار العليمي إلى أنه -جرى خلال اللقاء أيضا- بحث مسار الإصلاحات الاقتصادية، والمالية، والدور الأوروبي المطلوب لدعم هذه الإصلاحات واحتواء الآثار المستمرة لهجمات المليشيات الحوثية الإرهابية على المنشآت النفطية، بما في ذلك الإجراءات المنسقة مع الأشقاء والأصدقاء لتحسين الأوضاع المعيشية، واستدامة الخدمات الأساسية.



وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بدعم الاتحاد الأوروبي لمجلس القيادة والحكومة، وتطلعات الشعب اليمني في استعادة مؤسسات الدولة، بما في ذلك التعهدات الأوروبية لتخفيف المعاناة الإنسانية، مع التأكيد على أهمية التحاق الأصدقاء الأوربيين بالإجراءات العقابية ضد المليشيات الحوثية، وتصنيفها منظمة إرهابية دولية.

ومن جانبه، أطلع السفير فيناليس، رئيس مجلس القيادة الرئاسي على مستجدات موقف الاتحاد الأوروبي من تصعيد الميليشيات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن.