شكرا لقرائتكم خبر عن حركة فتح: إسرائيل تقود المنطقة لحالة من عدم الاستقرار لن تنتهي بسهولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حمل الناطق باسم حركة التحريرالوطني الفلسطيني (فتح) الدكتور حسين حمايل إسرائيل مسؤولية تفاقم الأوضاع في المنطقة .. قائلا : "إن إسرائيل تقود المنطقة إلى دائرة من عدم الاستقرار لن تنتهي بسهولة".



وقال حمايل ـ في مقابلة مع قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الاثنين "إن إسرائيل صعدت من عدوانها خاصة على المدنيين في غزة عقب قرار محكمة العدل الدولية بشأن قضية الإبادة الجماعية".. مشيرا إلى ارتكاب الاحتلال أكثر من 19 مجزرة يوم إعلان قرار العدل الدولية ضد إسرائيل.



وأضاف الناطق باسم فتح أن إسرائيل تتحدى بأفعالها الشرعية الدولية والمجتمع الدولي ، مما يتطلب موقفا عربيا إسلاميا موحدا باتجاه الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء العدوان على الشعب الفلسطيني .. مشددا في الوقت ذاته على أن هناك حاجة ملحة لوجود إرادة دولية حقيقية للضغط على الاحتلال الإسرائيلي ؛ لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.



وأعرب حمايل عن شكره لكل من قام بمساندة ودعم الشعب الفلسطيني الصامد في وجه الحرب الإسرائيلية المستمرة لأكثر من 115 يوما على غزة .. مطالبا في الوقت نفسه العالم أجمع باتخاذ قرارات ترتقى لمستوى هذا العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني.