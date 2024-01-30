شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقي يؤكد أهمية ألا تكون بلاده ساحة للصراع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد اليوم الاثنين أهمية ألّا تكون بلاده ساحة للصراع، مشددا على ضرورة العمل لإدامة كل ما يحفظ للبلاد سيادتها واستقرارها وأمنها.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع) أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس العراقي مع رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، لبحث آخر التطورات في العراق والمنطقة.

واستعرض الجانبان الأوضاع العامة في البلاد، وسير تنفيذ البرنامج الحكومي، والخطط والمشروعات الحكومية للمرحلة المقبلة التي تهدف إلى تحقيق التنمية والارتقاء بالواقع المعيشي والخدمي لأبناء الشعب العراقي.