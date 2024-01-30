شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر الفلسطيني: أكثر من 95% من سكان غزة أصبحوا وسط وجنوب القطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال رائد النمس مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني ، أن الهلال يواجه صعوبة في تقديم الخدمات الطبية في ظل العمليات العسكرية الإسرائيلية بحق المدنيين، مؤكدا أن أكثر من 95% من سكان غزة أصبحوا في وسط وجنوب القطاع وباتت أمورهم الحياتية في غاية السوء.

وأضاف مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني، خلال مداخلة عبر برنامج زوم لقناة القاهرة الإخبارية، أن هناك 1.4 مليون فلسطيني نازح في رفح وانتشار كبير للأمراض بين صفوفهم، و900 ألف طفل مصابون بالعديد من الأوبئة و80 ألف سيدة حامل بين صفوف النازحين في غزة.