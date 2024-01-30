شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال وجزر القمر يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، مع غزالي عثماني رئيس جزر القمر والرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.



وأكد الجانبان، خلال لقائهما، على هامش المشاركة في أعمال القمرة الإيطالية الإفريقية بالعاصمة الإيطالية روما، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية "صونا"، على أهمية حماية سيادة ووحدة واستقلال أراضي دول الاتحاد الإفريقي؛ للحفاظ على التقدم والتنمية في القارة الإفريقية.