المؤتمر الدولي الأفريقي للهجرة في بنغازي... صور

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دبي - محمود عبدالرازق - وقال عبد الهادي الحويج، وزير الخارجية بالحكومة الليبية، إن هذا المؤتمر يعد الأول حول الهجرة في أفريقيا تحت شعار حلول مستدامة لأفريقيا، وإن الهدف من إقامة هذا المؤتمر هو وضع إستراتيجية أفريقية مشتركة لمقاربة قضية الهجرة.
وقال عبد الهادي الحويج، وزير الخارجية بالحكومة الليبية، إن هذا المؤتمر يعد الأول حول الهجرة في أفريقيا تحت شعار حلول مستدامة لأفريقيا، وإن الهدف من إقامة هذا المؤتمر هو وضع استراتيجية أفريقية مشتركة لمقاربة قضية الهجرة. معها بشكل منفرد.
8 يناير, 13:49 GMT
وأكد أن هذا المؤتمر هو محاولة لجمع كل الأفكار حول قضايا الهجرة والحديث من أفريقيا كأفارقة وبلغة واحدة مع الجانب الأوروبي.
وأشار الحويج إلى أن هناك مؤتمرا أفريقيا أوروبيا في المرحلة القادمة ستطرح فيه رؤية واستراتيجية أفريقيا المشتركة، ويتم من خلاله جمع العمل الأفريقي المشترك في قضية الهجرة تجاه الجانب الأوروبي.
المؤتمر الدولي الأفريقي للهجرة في بنغازي
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© Gulf 365 . Maher al-shaeri
المؤتمر الدولي الأفريقي للهجرة في بنغازي
المؤتمر الدولي الأفريقي للهجرة في بنغازي
2/3
© Gulf 365 . Maher al-shaeri
المؤتمر الدولي الأفريقي للهجرة في بنغازي
المؤتمر الدولي الأفريقي للهجرة في بنغازي
3/3
© Gulf 365 . Maher al-shaeri
المؤتمر الدولي الأفريقي للهجرة في بنغازي
1/3
© Gulf 365 . Maher al-shaeri
المؤتمر الدولي الأفريقي للهجرة في بنغازي
2/3
© Gulf 365 . Maher al-shaeri
المؤتمر الدولي الأفريقي للهجرة في بنغازي
3/3
© Gulf 365 . Maher al-shaeri
المؤتمر الدولي الأفريقي للهجرة في بنغازي
وتابع العبدلي في تصريحه لـ"الخليج 365" بأن حكومة النيجر أعطت الضوء الأخضر للحكومة الليبية بأن تكون وسيطة في المفاوضات القادمة في الاتحاد الأوروبي، والكل يعلم بأن العلاقات متوترة بين حكومة النيجر والاتحاد الأوروبي.
15 سبتمبر 2023, 14:21 GMT
وأشار إلى الخطوة التي اتخذتها النيجر في قراراها الأخير بشأن تجريم الهجرة حيث أصبحت أوروبا متخوفة من هذا القرار، في محاولة منها باللجوء إلى ليبيا وخاصة الحكومة الليبية المنبثقة من البرلمان، لأن حكومة الوحدة الوطنية في غرب البلاد لا تملك الثقل والسيطرة على الأرض.
واعتبر العبدلي أن دول جنوب أوروبا إيطاليا واليونان ومالطا، لديها تواصل كبير مع الحكومة الليبية المنبثقة عن البرلمان، وأن ملف الهجرة من أهم ملفات التباحث وأي نجاح لحكومة حماد في هذا الملف سوف يجعلها الممثل الرسمي لدولة ليبيا في كل المحافل الدولية، وهذا الأمر قد يكون هو بداية استبعاد حكومة الدبيبة التي لها حضور دولي رسمي وغير قادرة على السيطرة على الجنوب الليبي الذي يعد الباب الرئيسي للهجرة غير الشرعية.