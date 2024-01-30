شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله: التفاوض حول الحدود البرية مع إسرائيل بيد الدولة اللبنانية حصرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حزب الله اللبناني، أن ملف التفاوض غير المباشر حول الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل هو حصرا بيد الدولة اللبنانية .



جاء ذلك في بيان للحزب اليوم الثلاثاء، ردا على ما نشرته إحدى الصحف اللبنانية والتي نشرت في صفحتها الأولى خبرا مفاده أن الولايات المتحدة الأمريكية أبلغت بسحب الحزب لملف الحدود من رئيسي مجلس النواب نبيه بري والوزراء نجيب ميقاتي .



وكانت الصحيفة قد نقلت عن مصادر دبلوماسية، أن الولايات المتحدة تبلغت عبر قنوات الاتصال مع بيروت أن حزب الله اتخذ قرارا جديدا يتصل بالمفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل حول الحدود البرية بين البلدين ويقضي – وفقا للصحيفة – بكف يد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن التفاوض الفعلي على ملف الحدود نيابة عن حزب الله .



واعتبر الحزب أن ما ورد في الخبر عار عن الصحة جملة وتفصيلا.