شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر الفلسطينى: دبابات الاحتلال تقصف محيط مستشفى الأمل بخان يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، قبل قليل، عن قيام دبابات جيش الاحتلال بإطلاق نيرانها بالقرب من مستشفى الأمل، ومبنى الجمعية المحاصر بمدينة خان يونس فى قطاع غزة، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية من خبر عاجل.

وكان رائد النمس مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني ، قد قال أن الهلال يواجه صعوبة في تقديم الخدمات الطبية في ظل العمليات العسكرية الإسرائيلية بحق المدنيين، مؤكدا أن أكثر من 95% من سكان غزة أصبحوا في وسط وجنوب القطاع وباتت أمورهم الحياتية في غاية السوء.

وأضاف مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني، خلال مداخلة عبر برنامج زوم لقناة القاهرة الإخبارية، أن هناك 1.4 مليون فلسطيني نازح في رفح وانتشار كبير للأمراض بين صفوفهم، و900 ألف طفل مصابون بالعديد من الأوبئة و80 ألف سيدة حامل بين صفوف النازحين في غزة.

وكان رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن عن إن إسرائيل لن تسحب قواتها من قطاع غزة، أو تطلق سراح ألاف السجناء الفلسطينيين.