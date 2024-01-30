وقفة أمام مقر الـ"أونروا" في بيروت.. أمريكا تنقل الأزمة إلى الدول المضيفة... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وشارك في الوقفة التي دعا إليها "العمل الجماهيري في حركة حماس في لبنان"، ممثلون عن الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية وحشد من اللاجئين الفلسطينيين من لبنان وسوريا، ورفعوا لافتات تحذر من نتائج قرار وقف التمويل وما يترتب عليه من نتائج كارثية على حياة الفلسطينيين في مخيمات اللجوء.

وقال المسؤول الإعلامي لحركة حماس في لبنان، رأفت مرة، لـ"الخليج 365": "خلال 24 ساعة، أقدمت 12 دولة مانحة للأونروا على وقف التمويل وبشكل مفاجئ، وهذا يدل على أنه يوجد جهة دولية ما وهي الولايات المتحدة الأمريكية، ضغطت على هذه الدول وطلبت منها بشكل فوري ومباشر وقف تمويل الأونروا".

وتابع: "الأونروا هي المسؤولة عن 6 مليون لاجئ فلسطيني في غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان، هذا يعني ترك مصير هؤلاء مجهولا ونقل الأزمة إلى الدول المضيفة والمزيد من الضغط على أهلنا في قطاع غزة من أجل تنفيذ المخطط الأمريكي الإسرائيلي بطرد الفلسطينيين من غزة".

© Gulf 365 . Abed.K Bayوقفة أمام مقر "الأونروا" في بيروت استنكاراً لقرار عدد من الدول المانحة وقف تمويلها للأونروا وقفة أمام مقر "الأونروا" في بيروت استنكاراً لقرار عدد من الدول المانحة وقف تمويلها للأونروا © Gulf 365 . Abed.K Bay

وتابع مرة، قائلا: "نحن هنا لكي نعارض ورفض هذا القرار ونحذر من تداعياته وندعو الأمم المتحدة إلى معالجة هذه الأزمة بسرعة".

وعبّر عدد من المشاركين عن امتعاضهم من القرار، وقال اللاجئ الفلسطيني سعيد عزام: "نحتج على هذا القرار لأنه ليس لدينا مدخول إلا من الوكالة، ووضعنا سيء وسط الغلاء المعيشي في لبنان، وعوضا عن زيادة الرواتب يريدون قطعها عنا، ونحن نعتبر هذا القرار هو حرب على الشعب الفلسطيني وتأييد لإسرائيل".

وقال اللاجئ سليم عبد القادر: "ملف اللاجئين في الأمم المتحدة هو سياسي وليس اقتصادي، والولايات المتحدة تريد إنهاء ملف اللاجئين لأنه يترتب عليه العديد من الأمور كالطبابة والتعليم وغيرها، ولكن الهدف الأساسي للولايات المتحدة، منذ ولاية ترامب وصفقة القرن، هو إنهاء الملف لأنه الشاهد الوحيد على نكبة الشعب الفلسطيني".

© Gulf 365 . Abed.K Bay وقفة أمام مقر الـ"أونروا" في بيروت استنكارا لقرار عدد من الدول المانحة وقف تمويلها للوكالة 1/6 © Gulf 365 . Abed.K Bay وقفة أمام مقر الـ"أونروا" في بيروت استنكارا لقرار عدد من الدول المانحة وقف تمويلها للوكالة © Gulf 365 . Abed.K Bay وقفة أمام مقر الـ"أونروا" في بيروت استنكارا لقرار عدد من الدول المانحة وقف تمويله اللوكالة 2/6 © Gulf 365 . Abed.K Bay وقفة أمام مقر الـ"أونروا" في بيروت استنكارا لقرار عدد من الدول المانحة وقف تمويله اللوكالة © Gulf 365 . Abed.K Bay وقفة أمام مقر الـ"أونروا" في بيروت استنكارا لقرار عدد من الدول المانحة وقف تمويلها للوكالة 3/6 © Gulf 365 . Abed.K Bay وقفة أمام مقر الـ"أونروا" في بيروت استنكارا لقرار عدد من الدول المانحة وقف تمويلها للوكالة © Gulf 365 . Abed.K Bay وقفة أمام مقر الـ"أونروا" في بيروت استنكارا لقرار عدد من الدول المانحة وقف تمويلها للوكالة 4/6 © Gulf 365 . Abed.K Bay وقفة أمام مقر الـ"أونروا" في بيروت استنكارا لقرار عدد من الدول المانحة وقف تمويلها للوكالة © Gulf 365 . Abed.K Bay وقفة أمام مقر الـ"أونروا" في بيروت استنكارا لقرار عدد من الدول المانحة وقف تمويلها للوكالة 5/6 © Gulf 365 . Abed.K Bay وقفة أمام مقر الـ"أونروا" في بيروت استنكارا لقرار عدد من الدول المانحة وقف تمويلها للوكالة © Gulf 365 . Abed.K Bay وقفة أمام مقر الـ"أونروا" في بيروت استنكارا لقرار عدد من الدول المانحة وقف تمويلها للوكالة 6/6 © Gulf 365 . Abed.K Bay وقفة أمام مقر الـ"أونروا" في بيروت استنكارا لقرار عدد من الدول المانحة وقف تمويلها للوكالة 1/6 © Gulf 365 . Abed.K Bay وقفة أمام مقر الـ"أونروا" في بيروت استنكارا لقرار عدد من الدول المانحة وقف تمويلها للوكالة 2/6 © Gulf 365 . Abed.K Bay وقفة أمام مقر الـ"أونروا" في بيروت استنكارا لقرار عدد من الدول المانحة وقف تمويله اللوكالة 3/6 © Gulf 365 . Abed.K Bay وقفة أمام مقر الـ"أونروا" في بيروت استنكارا لقرار عدد من الدول المانحة وقف تمويلها للوكالة 4/6 © Gulf 365 . Abed.K Bay وقفة أمام مقر الـ"أونروا" في بيروت استنكارا لقرار عدد من الدول المانحة وقف تمويلها للوكالة 5/6 © Gulf 365 . Abed.K Bay وقفة أمام مقر الـ"أونروا" في بيروت استنكارا لقرار عدد من الدول المانحة وقف تمويلها للوكالة 6/6 © Gulf 365 . Abed.K Bay وقفة أمام مقر الـ"أونروا" في بيروت استنكارا لقرار عدد من الدول المانحة وقف تمويلها للوكالة

وقالت منتهى عويّد: "نريد حقوقنا لأننا نحتاج لكل شيء من الطبابة والتعليم والغذاء، الناس وضعها تعيس جدا ويعملون على زيادة معاناة الشعب الفلسطيني بقرارهم، أخذوا أرضنا واليوم يريدون سلبنا المساعدات التي تمنحنا إياها الأونروا، لن نقبل بالقرار نريد حقوقنا وأرضنا، نريد فلسطين بالدرجة الأولى وهي أهم من الطعام والشراب".