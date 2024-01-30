دمشق تتسلم نسخة من أوراق اعتماد أول سفير للإمارات لدى سوريا منذ عام 2011

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن "وزير الخارجية والمغتربين السوري، فيصل المقداد، يتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير حسن أحمد الشحي سفيراً مفوضاً وفوق العادة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الجمهورية العربية السورية".

22 يناير, 17:43 GMT

وكان قد وصل الشحي إلى دمشق، أمس الإثنين، إيذانا ببدء مهامه كأول سفير لبلاده منذ إغلاق سفارة الإمارات في دمشق عام 2011 مع بداية الحرب على سوريا وعلى خلفية قرار جامعة الدول العربية تعليق عضوية سوريا في الجامعة حيث أقدمت معظم الدول العربية على إغلاق سفاراتها.

يذكر أنه، في 27 كانون الأول/ديسمبر 2018، أعادت الإمارات فتح سفارتها في دمشق.