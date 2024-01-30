الصليب الأحمر يشعر بقلق إزاء العملية العسكرية الإسرائيلية في مستشفى بالضفة الغربية

دبي - محمود عبدالرازق - جنيف- الخليج 365. وقالت ساتور، في مقابلة مع "الخليج 365": "تراقب اللجنة الدولية بقلق العملية التي تقوم بها قوات الأمن الإسرائيلية في مستشفى بجنين. ووفقًا للقانون الدولي الإنساني، يجب احترام المستشفيات وحماية المرضى في جميع الأوقات".

وأضافت ساتور: "ستناقش اللجنة الدولية هذه المسألة في إطار حوارها غير المعلن مع السلطات المعنية".

وأكد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن "حرب إسرائيل على المستشفيات هي حرب على الإنسانية وعلى القوانين الدولية"، داعيًا "الدول والمنظمات الأممية والإنسانية والحقوقية لأن تمارس ضغوطها على دولة الاحتلال لوقف جرائمها التي قادتها إلى قفص الاتهام أمام محكمة العدل الدولية بصفتها دولة مارقة ومجرم حرب".

واعتبرت الحكومة الفلسطينية، أن اقتحام قوات من الجيش الإسرائيلي لمستشفى ابن سينا، في جنين صباح اليوم الثلاثاء، واغتيال ثلاثة شبان، يعكس عقيدة القتل التي تصوغ فكر وسلوك جنود الاحتلال دون أي احترام لحرمة المستشفيات.

أمس, 16:50 GMT

وكانت وحدة خاصة من الجيش الإسرائيلي، قد اقتحمت صباح اليوم الثلاثاء، مستشفى ابن سينا في مدينة جنين، متنكرة بملابس أطباء وعاملين في المجال الصحي، وقامت باغتيال ثلاثة شبان فلسطينيين، أحدهم مريض يُعالج في المستشفى.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أنه أقدم على تصفية خلية تابعة لحركة حماس اختبأت داخل المستشفى.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان عبر حسابه على" تلغرام"، صباح اليوم الثلاثاء، إن "الجيش الإسرائيلي قام بتصفية الفلسطينيين الثلاثة في عملية مشتركة للجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك والوحدة الشرطية الخاصة".

وعلى أثر عملية الاغتيال، أعلنت القوى والفصائل الوطنية والإسلامية في مدينة جنين "النفير العام" والإضراب الشامل حدادًا على مقتل الفلسطينيين الثلاثة.