مساعدة رئيس "النواب الأردني": عصابات التهريب وتجار المخدرات وراء استهداف القاعدة الأمريكية

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أمس, 20:34 GMT
وشددت على أن هذه العمليات الإرهابية لن تثني الأردن عن مساره في مواجهة خطر الإرهاب وتهريب المخدرات والسلاح عبر الحدود السورية الأردنية، وأنه سيتصدى بكل حزم لكل من يحاول الاعتداء على أمن المملكة.
وأنهت حديثها بالقول: "الجهود الكبيرة التي يقوم بها الجيش والأجهزة الأمنية، تجعل الأردن عصيًا على هذه المليشيات وسيبقى قويًا في وجه كل محاولات الإرهاب، فيما ستبقى الوحدة الوطنية الأردنية قائمة".
أمس, 02:44 GMT
وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، ارتفاع عدد الإصابات بين القوات الأمريكية إثر الهجوم بطائرات مسيرة على قاعدة عسكرية شمال شرقي الأردن إلى 34، مشيرةً إلى أن هناك ما يقرب من 350 من أفراد الجيش والقوات الجوية الأمريكية منتشرين في القاعدة.
وتبنت ما يعرف بـ"المقاومة الإسلامية في العراق" معظم الهجمات ضد تلك القواعد، بالإضافة إلى هجمات مماثلة ضد القواعد الأمريكية في العراق.
يشار إلى أنه منذ تصاعد الحرب في الشرق الأوسط بين الفلسطينيين والإسرائيليين، تتعرض القواعد الأمريكية ومواقع التحالف الدولي في العراق، وكذلك القوات الأمريكية في سوريا، باستمرار للهجمات.