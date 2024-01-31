شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: سكان غزة يعيشون فى يأس مطلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلط المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الثلاثاء، الضوء على اليأس المطلق الذي يعيشه سكان غزة، الذين يعيشون في ظروف قهرية، بما في ذلك الجوع الشديد.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية -في تغريدة على حسابه الرسمي على منصة "إكس"- "في خضم العمليات العسكرية المكثفة المستمرة في محيط مستشفى ناصر في خان يونس بغزة، تمكنت منظمة الصحة العالمية وشركاؤها من الوصول إلى المستشفى أمس وتقديم الإمدادات الطبية الأساسية لـ 1000 مريض. وكان الفريق يعتزم أيضًا توصيل الطعام إلى المستشفى، لكن تم تأجيل التسليم".

وأضاف أن مثل هذه التأخيرات تزيد من المخاطر الصحية للمرضى الضعفاء وتعرقل العاملين في المجال الصحي.

وأشار إلى أن مستشفى ناصر يخدم حاليًا 400 مريض، مضيفا أن مستشفى ناصر، الذي كان في يوم من الأيام أهم مستشفى إحالة في جنوب غزة، قد تحول في غضون أسبوع من كونه يعمل جزئيًا إلى الحد الأدنى من الوظائف، مما يعكس التفكيك غير المبرر والمستمر للنظام الصحي.

ولفت إلى أن مستشفى ناصر تعاني من نقص خطير في الممارسين الطبيين المتخصصين، حيث أن غالبية العاملين في المجال الصحي هم من المتطوعين، والأدوية والأكسجين والغذاء والوقود، وطرق التخلص من النفايات الصلبة".

وأكد أن معنويات الطاقم الطبي تراجعت بشكل كبير بسبب هذه الظروف القاتمة.



واختتم تغريدته بالقول "اليوم، بسبب التأخير حول نقطة التفتيش، أخذت الحشود المواد الغذائية التي كان من المقرر تسليمها، ومرة أخرى لم تصل إلى مستشفى ناصر. وهذا يسلط الضوء على اليأس المطلق الذي يعيشه سكان غزة، الذين يعيشون في ظروف قهرية، بما في ذلك الجوع الشديد. ونحن نواصل السعي للحصول على إذن لتوصيل الوقود إلى المستشفى".