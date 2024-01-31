شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة المتحدة تعرب عن انزعاجها من إعادة الاستيطان الإسرائيلى فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت المملكة المتحدة عن انزعاجها من المؤتمر الذي عقد في تل أبيب والذي دعا إلى إعادة الاستيطان الإسرائيلي في قطاع غزة و"الهجرة الطوعية" للسكان الفلسطينيين إلى أماكن أخرى، والذي حضره عدد من الوزراء الإسرائيليين.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية - في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني الرسمي اليوم الثلاثاء: "إن موقف المملكة المتحدة واضح، غزة أرض فلسطينية محتلة وستكون جزءا من الدولة الفلسطينية المستقبلية.. المستوطنات غير قانونية.. ولا ينبغي أن يتعرض أي فلسطيني للتهديد بالتهجير القسري أو إعادة التوطين".

يشار إلى أن المؤتمر الذي عقد يوم الأحد الماضي، وأطلق عليه اسم "مؤتمر انتصار إسرائيل: التسوية تجلب الأمن"، استضاف خطابات لمتطرفين معروفين في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بما في ذلك وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتامار بن جفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

ودعا كل من بن جفير وسموتريتش في تصريحاتهما إلى إعادة إنشاء المستوطنات اليهودية في غزة وشمال الضفة الغربية.

وحضر المؤتمر حوالي 1000 شخص، من بينهم 11 وزيرا و15 عضوا في الكنيست، بعضهم أعضاء في حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي.