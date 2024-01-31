الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي خلال الحرب على غزة

دبي - محمود عبدالرازق - وذكر الموقع الإلكتروني الإسرائيلي 0404، مساء اليوم الثلاثاء، أنه سقط خلال المعارك الدائرة على قطاع غزة، الجندي الإسرائيلي برتبة رقيب، واسمه يوفال نير، من مستوطنة "غوش عتصيون" الواقعة بالضفة الغربية.

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، سيصل، غدا الأربعاء، إلى البيت الأبيض لإجراء محادثات حول اليوم التالي للحرب في غزة.

وذكر الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "واللا"، أن ديرمر سيصل غدا إلى الولايات المتحدة الأمريكية ليبحث عدة قضايا وملفات مهمة، على رأسها اليوم التالي للحرب، مؤكدا أنه من بين الملفات الأخرى المهمة على رأس أجندة الوزير الإسرائيلي، الذي وصفه بالمقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ملف تطبيع العلاقات الإسرائيلية السعودية

وأوضح الموقع أن ديرمر سيجري لقاءات موسعة مع مسؤولين أمريكيين، من بينهم، جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، وآخرين، بهدف استعراض مجريات الحرب الإسرائيلية الدائرة على قطاع غزة، واليوم التالي لتلك الحرب.

ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة "حماس" التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.

وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 26 ألف قتيل وأكثر من 60 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل.