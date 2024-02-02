"الأونروا": قد نضطر لوقف عملياتنا في غزة

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دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت الوكالة الأممية، مساء أمس الخميس، تغريدة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، أكدت من خلالها أنه "في حال استمرار تعليق تمويل الوكالة، فسنضطر على الأرجح إلى وقف عملياتنا مع نهاية شهر فبراير".
وأوضحت الوكالة أن تعليق التمويل يعني عدم وجود كل من المساعدة الغذائية والنقدية والتعليم والرعاية الصحية لملايين الأشخاص.
31 يناير, 21:26 GMT
وفي السياق نفسه، دعت عشرون منظمة إنسانية، الدول المانحة إلى تجديد دعمها لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط (أونروا)، التي اتُهم بعض موظفيها بالتورط في هجمات 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 على إسرائيل التي شنتها حركة "حماس" الفلسطينية.
وقالت المنظمات في بيان مشترك نشر على موقع منظمة "أوكسفام": "ندعو الدول المانحة إلى إعادة تأكيد دعمها للعمل الحيوي الذي تقوم به الأونروا وشركاؤها لمساعدة الفلسطينيين على البقاء على قيد الحياة في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في عصرنا".
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.