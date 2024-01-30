أدت الغارة الجوية الاسرائيلية على بلدة ميس الجبل إلى تدمير مبنى من 4 طبقات من دون وقوع إصابات. وفي السياق، تعرضت أطراف بلدة عيتا الشعب لجهة الحدب لقصف مدفعي معاد مصدره مرابض العدو الاسرائيلي.

كانت هذه تفاصيل خبر قصف على أطراف عيتا الشعب وبتدمير منزل من 4 طبقات في ميس الجبل ولا اصابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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