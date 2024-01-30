افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، عن أن "وطأة العاصفة الثلجية اشتدت على منطقة حاصبيا بعد ظهر اليوم بدءا من ارتفاع 800 م وما فوق، وباتت الطرقات الداخلية والفرعية في شبعا كفرشوبا كفرحمام وسوق الخان شبعا عبر الهبارية وشبعا حاصبيا عبر شويا مقفلة أمام المركبات بإستثناء تلك المجهزة بسلاسل معدنية".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": الطرقات في شبعا كفرشوبا كفرحمام وسوق الخان مقفلة أمام المركبات باستثناء المجهزة بسلاسل معدنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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