شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفلسطينية تطالب بضغط دولى حقيقى على نتنياهو لوقف الاستيطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية بضغط دولي وأمريكي حقيقي على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، وفق ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وأكدت الخارجية الفلسطينية، أن دعوة وزير المالية الإسرائيلي بتسئيل سموتريتش لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية بالضفة الغربية تقوض فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية التي باتت تحظى بإجماع دولي غير مسبوق.