شكرا لقرائتكم خبر عن خارجية فلسطين تدين مصادقة إسرائيل على بناء 7 آلاف وحدة استيطانية جديدة بالضفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، دعوة الوزير الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش للمصادقة على بناء 7000 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية.

وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية بضغط دولي وأمريكي حقيقي على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، وفق ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وأكد الخارجية الفلسطينية، أن دعوة وزير المالية الإسرائيلي بتسئيل سموتريتش لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية بالضفة الغربية تقوض فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية التي باتت تحظى بإجماع دولي غير مسبوق.