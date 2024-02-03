شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد: 18 قتيلا موالين لإيران فى ضربات أمريكية على سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قُتل 18 مقاتلًا موالين لإيران على الأقلّ في ضربات أمريكية الجمعة فى شرق سوريا، وفق حصيلة جديدة أوردها المرصد السورى لحقوق الإنسان، فى حين أنه كان أشار فى حصيلة سابقة إلى سقوط 13 قتيلا.

وأفاد المرصد بأنّ "18 مقاتلًا موالين لإيران على الأقلّ قُتلوا" فى ضربات جوّية بشرق سوريا، خمسة منهم في دير الزور، بعدما قال الجيش الأمريكى إنّه شنّ ضربات استهدفت الحرس الثورى الإيرانى وجماعات مرتبطة بطهران فى سوريا والعراق.

وأكدت القيادة العسكرية الأمريكية فى الشرق الأوسط (سنتكوم) شنّ غارات جوية فى العراق وسوريا ضد فصائل موالية لطهران وقوات لفيلق القدس، الوحدة الموكلة العمليات الخارجية فى الحرس الثورى الإيرانى. وجاء في بيان سنتكوم أن القوات ضربت أكثر من 85 هدفا في العراق وسوريا بينها مراكز قيادة وتحكّم واستخبارات وكذلك مرافق لتخزين الصواريخ والمسيّرات. وكانت واشنطن توعّدت بشن ضربات انتقامية ردا على هجوم بمسيّرة على قاعدة في الأردن قرب الحدود السورية أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين. وتعرضت القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا لأكثر من 165 هجوما منذ منتصف أكتوبر، تبنت العديد منها جماعة تطلق على نفسها اسم "المقاومة الإسلامية فى العراق"، وهى تحالف فصائل مسلحة مدعومة من إيران يعارض الدعم الأميركي لإسرائيل في الحرب بغزة ووجود القوات الأميركية في المنطقة. وردت واشنطن على هجمات سابقة بسلسلة ضربات في العراق استهدفت مجموعات موالية لإيران.

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