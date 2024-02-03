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الخليج اليوم .. اليوم أي شيء تزرعه ينمو.. خبير سعودي يفجر مفاجأة سارة

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

إذا أردت زراعة شيء لينمو ويكبر فازرعه اليوم السبت. لكن لماذا وما هو السبب وراء هذا الاعتقاد؟

 

يعتبر اليوم السبت أول أيام ما يطلق عليه "بذرة الست"، ومدتها ستة أيام حيث يتم خلالها زراعة جميع المحاصيل الشتوية والصيفية، بحسب خبير الأرصاد الجوية السعودي خالد الزعاق.

 

ويطلق الناس على هذه الأيام "بذرة الست" وهي الأسبوع الأوحد بالسنة الذي تزرع فيه المحاصيل الشتوية والصيفية، إذ تكون آخر 3 أيام من موسم "الشبط" وأول 3 أيام من موسم "العقارب".

جودة عالية

كذلك فإن المحاصيل المزروعة في هذه الأيام عادة ما تكون ذات جودة عالية، خاصة الورقيات والقرعيات، بحسب الزعاق.

 

 

وتنقسم الزراعة إلى ثلاثة أقسام، زراعة صيفية وتكون في موسم الربيع، وزراعة شتوية في موسم الخريف، وزراعة مختلطة وتكون في أيام بذرة الست.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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