شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يلقى منشورات لتحريض الفلسطينيين ضد المقاومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمرارا للحرب النفسية والإبادة الجماعية التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي على سكان قطاع غزة والشعب الفلسطيني، ألقت قوات الاحتلال منشورات تحريضية على رؤوس الفلسطينيين في رفح على المقاومة، وذلك لتبرير جرائمه التي يرتكبها منذ الخليج 365 من شهر أكتوبر الماضي، وقتل خلالها ما يزيد عن 27,131 شهيدا، و66,287 مصابا.

واستشهد 25 فلسطينيا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأصيب آخرون، منذ فجر اليوم السبت، جراء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة ، لليوم 120 على التوالى.

واعتقلت قوات الاحتلال عشرات المواطنين من تل الهوى، وأجبرت آخرين على إخلاء منازلهم، والنزوح إلى دير البلح. ولا زال آلاف المواطنين في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات، والاحتلال يمنع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.