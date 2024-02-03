برلماني روسي لـ"الخليج 365": الضربات الأمريكية في العراق وسوريا تثير المزيد من المواجهة

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف سلوتسكي أن "الضربات الأمريكية على أهداف إيرانية في العراق وسوريا يمكن أن تؤدي إلى مزيد من المواجهة، وإشراك جهات فاعلة جديدة فيها، حيث لا يزال الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في مرحلة نشطة".

ووفقا له، فإن تصريحات بايدن بعد الضربات على العراق وسوريا، بأن "الولايات المتحدة لا تسعى إلى صراع في الشرق الأوسط" هي استهزاء بالفطرة السليمة، وكل تصرفات واشنطن تشير إلى عكس ذلك.

ويعتقد سلوتسكي أنه "يجب على الولايات المتحدة أن تتوقف عن سياستها المجنونة المتمثلة في تأجيج الحرب العظمى في منطقة الشرق الأوسط وأن تسلك طريق وقف التصعيد".

أكدت وزارة الخارجية السورية، اليوم السبت، أن "الاعتداء الأمريكي" يوم أمس، على أراضي شرقي سوريا، دليل على عدم احترام الإدارة الأمريكية لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، مشيرةً إلى أن القوات الأمريكية تهدد الأمن والسلم الدوليين عبر اعتداءاتها.

وقالت وزارة الخارجية في بيان: "الولايات المتحدة الأميركية قامت فجر اليوم باعتداء آخر على الأراضي السورية يضاف إلى سجل انتهاكاتها بحق سيادة سورية ووحدة أراضيها وسلامة شعبها، لتثبت مجددًا أنها المصدر الرئيسي لحالة عدم الاستقرار العالمي".

وأضافت أن القوات العسكرية الأمريكية "تهدد الأمن والسلم الدوليين عبر اعتداءاتها ضد الدول وشعوبها وسيادتها، وأن ما ارتكبته يصبّ في تأجيج الصراع في منطقة الشرق الأوسط على نحو خطير للغاية".

وتابعت أنه "ليس غريبًا أن هذا الاعتداء استهدف المنطقة الشرقية من سورية حيث تحارب قواتنا السورية ضد بقايا تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول) فيما تعمل الولايات المتحدة لإحياء نشاطه الإرهابي".

كما صرّح المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، يحيى رسول، اليوم السبت، أن الضربات الأمريكية تشكل انتهاكًا لسيادة العراق.

وفي بيان رسمي صدر على قناته الرسمية في موقع "إكس"، جاء فيه: "تتعرض مدن القائم والمناطق الحدودية العراقية إلى ضربات جوية من قبل طائرات الولايات المتحدة الأمريكية، إذ تأتي هذه الضربات في وقت يسعى فيه العراق جاهدًا لضمان استقرار المنطقة".

وأضاف البيان: "هذه الضربات تعد خرقًا للسيادة العراقية وتقويضًا لجهود الحكومة العراقية، وتهديدًا يجر العراق والمنطقة إلى ما لا يُحمد عقباه، ونتائجه ستكون وخيمة على الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة".