بايدن يفوز بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية كارولينا الجنوبية

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دبي - محمود عبدالرازق - الخليج 365. يشار إلى أنه في الوقت الذي تقدم فيه بايدن بأكثر من 96% من الأصوات، حصل منافساه الديمقراطيان، عضو الكونغرس دين فيليبس والكاتبة ماريان ويليامسون، على نحو 2% من الأصوات لكل منهما.
1 فبراير, 18:10 GMT
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، تعليقا على نتائج الانتخابات التمهيدية الأمريكية في نيو هامبشاير، إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سيصبح المرشح الرئاسي الأمريكي عن الحزب الجمهوري.
ونقلت صحيفة "بوليتيكو" تصريحات بايدن التي أشار فيها إلى أنه "من الواضح الآن أن دونالد ترامب سيكون المرشح الجمهوري".
1 فبراير, 07:34 GMT
وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، في بيان، معارضة الإدارة الأمريكية بشدة لما وصفته بـ"هذا الخداع الذي لا يفعل شيئا لحماية الحدود، ولا يساعد شعب أوكرانيا بأي شكل من الأشكال، فضلا عن رفضه تقديم المساعدات الإنسانية للسكان الفلسطينيين".