شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدمير صاروخ كروز مضاد للسفن فى اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقالت المركزية الأمريكية ، في منشور لها على موقع "أكس " أوردته قناة "الحرة " الأمريكية ، "إنه في يوم الأحد الموافق 4 فبراير 2024 صباحا، نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية ضربة ضمن إجراء للدفاع عن النفس ضد صاروخ كروز حوثي مضاد للسفن معد للاطلاق وموجه ضد السفن في البحر الأحمر".

وأضافت أن القوات الأمريكية حددت الصاروخ من طراز كروز في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وقررت أنه يمثل تهديدا وشيكا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة ، مشيرة إلي أن هذا الإجراء سيحمي حرية الملاحة ويجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية.

وقد أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أمس السبت، أنها دمرت 6 صواريخ كروز مضادة للسفن في اليمن.