الرئيس الإيراني بعد إطلاق أقمار صناعية جديدة: مؤامرات عزل طهران تم إحباطها

دبي - محمود عبدالرازق - وقال في كلمته أمام مؤتمر بمناسبة اليوم الوطني لتكنولوجيا الفضاء، والذي عقد أمس السبت، في العاصمة الإيرانية طهران، إن الإطلاق الناجح لـ11 قمرًا صناعيًا خلال فترة ولايته، أبطل العقوبات وأحبط مؤامرات عزل الجمهورية الإسلامية، وفقا لوكالة "تسنيم" الإيرانية.

وأضاف أن "إيران أصبحت الآن من بين الدول العشر الأولى في العالم في مجال تكنولوجيا الطيران".

كما لفت الرئيس الإيراني إلى أن بلاده تستخدم تقنيات الفضاء في مختلف القطاعات، بما في ذلك الزراعة وإدارة المياه والموارد الطبيعية، وتحديد الرواسب المعدنية، وضمان أمن الحدود.

27 يناير, 10:49 GMT

وخلال زيارته لمعرض صناعة الفضاء الإيرانية، اطلع الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، على أحدث إنجازات العلماء المحليين، مثل القمرين الصناعيين "ظفر-2" و"ناهد-2"، وقاطرة الفضاء "سامان-1"، وهي مركبة فضائية تستخدم لنقل البضائع بين المدارات المختلفة.

وبحسب تقرير قناة "برس تي في": "تم إطلاق الأقمار الصناعية مهدي وكيهان-2 وهاتف-1، يوم الأحد الماضي، من منصة الإطلاق في مركز الإمام الخميني الفضائي في محافظة سمنان. وطور متخصصون من وزارة الدفاع الإيرانية، مركبة الإطلاق سيمورج (فينيكس)".

21 يناير, 13:18 GMT

ويشار إلى أن "مهدي" هو قمر صناعي بحثي يبلغ وزنه 32 كيلوغرامًا، تم تطويره واختباره في مركز أبحاث الفضاء الإيراني. و"كيهان-2" و"هاتف-1" هما قمران صناعيان نانويان طورتهما شركة صناعة الإلكترونيات الإيرانية، التي تديرها وزارة الدفاع الإيرانية. ولا يتجاوز وزن هذه الأقمار عشرة كيلوغرامات.

وقبل أسبوعين، ذكرت القناة التلفزيونية الإيرانية أن القوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني أطلقت القمر الصناعي "ثريا" إلى مداره باستخدام مركبة الإطلاق "قائم 100".