شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب تحبط محاولة هجرة غير شرعية لــ 79 إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحبطت عناصر من القوات المُسلحة الملكية المغربية المكلفة بمراقبة السواحل، محاولة الهجرة غير الشرعية لــ 79 شخصا إفريقيا .



وذكر بيان صحفي صدر عن القيادة العامة للقوات المُسلحة المغربية، أن عناصر من القوات المُسلحة اعترضت في عرض ميناء بوجدور المغربي، 79 شخصا أثناء محاولتهم الهجرة بطريقة غير مشروعة عبر المسالك البحربية ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء، وجميعهم من الذكور.



وأكدت أن الأشخاص الذى تم اعتراضهم تلقوا الإسعافات الضرورية قبل تسليمهم لسلطات الأمن المغربي المُختصة للقيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.