شكرا لقرائتكم خبر عن سفينة شحن بريطانية تتعرض لأضرار طفيفة قبالة سواحل اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مؤسسة "امبرى" للأمن البحري، اليوم الثلاثاء، أن سفينة شحن تملكها شركة بريطانية تعرضت لأضرار طفيفة، إثر هجوم بطائرة بدون طيار حاولت استهدافها أثناء إبحارها قبالة سواحل اليمن، الذى يسيطر عليه جماعة الحوثيين.

وقالت شركة "أمبري" البريطانية، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، إن السفينة، التي ترفع علم باربادوس، تعرضت لأضرار طفيفة على مسيرتها، من دون وقوع إصابات بشرية.

وكان الجيش الأمريكي، أعلن - في وقت سابق اليوم - أن قواته استهدفت زورقين مسيرين تابعين لجماعة الحوثي في اليمن.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في منشور على منصة إكس: "تعرفت القوات الأمريكية على الزورقين المسيرين المفخخين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وقررت أنهما يمثلان تهديدا وشيكا لسفن البحرية الأميركية والسفن التجارية في المنطقة".