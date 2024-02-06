شكرا لقرائتكم خبر عن في اليوم الـ123.. الاحتلال يواصل قصف قطاع غزة مخلفا عشرات الشهداء والجرحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد عشرات المواطنين، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، جوا، وبرا، وبحرا، الذي يدخل يومه الثالث والعرشين بعد المئة.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، استشهد 10 فلسطينيين على الأقل، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال استهدف 4 منازل في حيي الصبرة والزيتون بمدينة غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلا في حي تل الهوا، ما أدى إلى استشهاد خمسة مواطنين، واصابة 15 آخرين بجروح مختلفة.

وشن طيران الاحتلال غارات طالت منازل في منطقتي مربع أنصار، ودوار أبو مازن، وحي الرمال، غرب مدينة غزة، وتصاعدت ألسنة الدخان من الأماكن المستهدفة.

وتمنع قوات الاحتلال مركبات الإسعاف من التحرك في المناطق الغربية من مدينة غزة، وتطلق النار على كل من يتحرك.

وقد طالت شظايا قذائف مدفعية جيش الاحتلال ساحة مستشفى ناصر غرب مدينة خان يونس.

وقد أغرقت مياه الصرف الصحي خياما للنازحين في مناطق مختلفة جنوب قطاع غزة، عقب تدمير جيش الاحتلال الإسرائيلي للبنية التحتية في المدينة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي إلى أكثر من 27,365 مواطنا معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة 66,630 آخرين، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مفقودين تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إليهم.