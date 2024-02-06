"أنصار الله" تعلن تنفيذ عمليتين عسكريتين ضد سفينتين أمريكية وبريطانية في البحر الأحمر

دبي - محمود عبدالرازق - وقال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، إن "العملية الأولى استهدفت سفينة أمريكية (ستار ناسيا)، فيما استهدفت الأخرى سفينة بريطانية (مورنينق تايد)"، مشيرا إلى أنه "تم استهداف السفينتين بصواريخ بحرية مناسبة، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة".

وأضاف البيان أن "القوات المسلحة اليمنية، ستقوم بتنفيذ المزيد من العمليات العسكرية النوعية ضد كافة الأهداف المعادية الأمريكية والبريطانية في البحرين الأحمرِ والعربي، وذلك ضمن حق الرد المشروع على العدوان ودفاعا عن اليمن العزيز وشعبه".

وأكد البيان أن "القوات المسلحة اليمنية مستمرة في عملياتها العسكرية في البحرين الأحمرِ والعربي، ضد الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى رفع الحصار وإيقاف العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، قد قالت إنها تلقت بلاغا عن حادث على بعد 57 ميلا بحريا غربي محافظة الحديدة في اليمن، مشيرة إلى "تعرض سفينة بريطانية لأضرار طفيفة ولكن لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات".

وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.

أمس, 12:06 GMT

وقالت جماعة "أنصار الله" اليمنية، إن "أمريكا تحاول تضليل العالم بشأن ما يجري في البحر الأحمر، سعيًا من قبلها لاختلاق أزمة دولية لتحميل اليمن تبعاتها دون وجه حق".

وأعلن البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) أن "سلاح الجو الأمريكي نفذ ضربات على أكثر من 60 هدفا تابعا لـ"أنصار الله" واستخدم أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم".