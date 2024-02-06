شكرا لقرائتكم خبر عن سفير إسبانيا فى مصر: "الأونروا" تقوم بدور كبير فى توفير المساعدات لسكان غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سفير إسبانيا لدى مصر ألبارو إيرانثو أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" تقوم بدور كبير ولاغنى عنه من أجل توفير المساعدات الإنسانية لسكان غزة الذين يعانون والذى فقد أكثر من 26 ألف شخص منهم حياته منذ بداية الأزمة فى شهر أكتوبر الماضي .

وقال السفير - فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن إسبانيا طلبت بأن تقوم الوكالة بإجراء تحقيقاتها الداخلية وتوضيح العلاقة المحتملة بين أعضاء من الوكالة وعدد من المنظمات منها حماس في إشارة إلى المزاعم الإسرائيلية الأخيرة بشأن الأونروا، وفي الوقت نفسه ترى إسبانيا أنه يجب على الجميع تقدير الدور الذي تلعبه الأونروا في أزمة غزة.. مشيرا إلى أن الأونروا فقدت حوالي 152 من موظفيها منذ بداية الحرب في قطاع غزة.

وأضاف السفير الإسباني أن بلاده قررت مع بداية الأزمة في غزة زيادة حصة مشاركتها في ميزانية الوكالة ودعمها..لافتا إلى أن مدريد ستواصل دعمها وتمويلها للأونروا لأنها تعتقد أن ما تقوم به الوكالة الأممية لا غنى عنه لدعم السكان الذين يعانون في غزة.

وعن موقف إسبانيا من الحرب الجارية في غزة.. قال إيرانثو إن بلاده تؤكد على أنه قد حان الوقت لإيجاد حل للصراع وأن يكون للفلسطينيين دولتهم وأن يعيشوا بكرامة وأمن، ويجب أن نعمل جميعا للوصول إلى هذه الغاية.