الخليج اليوم .. بالفيديو.. صغار الدلافين تسبح بجوار أمهاتها في السعودية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

وثقت رحلة لاستكشاف البحر الأحمر في السعودية، ظهور عدد من صغار الدلافين المرقطة، وهي تسبح في مشهد جمالي بجوار أمهاتها.

وعرض المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية مقطعا مصورا للدلافين المرقطة عبر حسابه الرسمي على منصة إكس موضحا أن تلك الدلافين تعيش غالبا في مجموعات تصل لـ80 دلفيناً.

يأتي هذا التوثيق تماشيا مع أهداف المركز لاستكشاف البحر الأحمر حيث أنه من المقرر أن ينظم ندوة بعنوان "رحلة العقد" لاستكشاف البحر الأحمر في الرياض، والتي تستهدف عرض نتائج الاستكشاف العلمي الشامل للنظم البيئية البحرية الفريدة في البحر الأحمر.

وتنطلق فعاليات الندوة في الفترة من 11 لـ12 فبراير 2024، برعاية وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للحياة الفطرية.

كما خصص المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية صفحة رسمية لاستكشاف البحر الأحمر بالرياض تحت عنوان "رحلة العقد الاستكشافية"، واستعرض فيها أبرز أحداث الرحلة الاستكشافية، حيث تمكن العلماء والخبراء من استكشاف عجائب بالبحر الأحمر بعد رحلة شاملة من المسح الاستكشافي ثلاثي الأبعاد، وذكر المركز " لقد قمنا باكتشافات رائعة من الثقوب الزرقاء إلى البيئات المتنوعة بيولوجيًا، وذلك بدوره سوف يشكِّل مفهومنا عن هذا النظام البيئي الفريد".

44 رحلة استكشافية

ووفقا لإحصائيات الرحلة الاستكشافية داخل البحر الأحمر التي استعرضها المركز الوطني للحياة الفطرية والتي أكدت جمع ما يزيد عن 800 عينة متنوعة بيولوجيا ورسم أكثر من 62.758 خريطة لقاع البحر الأحمر و الاستعانة بغواصات مأهولة للقيام بأكثر من 44 رحلة استكشافية وخوض أكثر من 133 رحلة استكشافية بواسطة غواصة يتم تشغيلها عن بعد.. وتم مسح حوالي 3,783 كم مربع جويا بواسطة طائرات الهليكوبتر.

كما تم خضوع أكثر من ألفين عينة لاختبار الـDNA والتنقيب عن أكثر من 235 عينة من الرواسب الأساسية في منطقة أعماق البحار، إلى جانب ما يزيد عن 150 عينة من عينات الشعب المرجانية الحية.

كذلك، دعا محبو المغامرات والتنقيب عن أسرار المحيط لحضور ندوة رحلة العقد الاستكشافية في البحر الأحمر، وغرد "أبحروا معنا في رحلة العقد لاستكشاف البحر الأحمر لنتعرف على الأسرار الفريدة الكامنة، والوقوف على عجائب عالمه المذهل ونظامه البيئي البديع"، وتستهدف تلك الندوة بدورها رسم مستقبل استدامة الحياة في البحر الأحمر.