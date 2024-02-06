شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا: نتائج تحقيقات مشاركة موظفينا بهجمات 7 أكتوبر ستكون جاهزة بحلول مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وكالة الأونروا، إن نتائج التحقيقات بشأن التهم الموجهة لمشاركة موظفين لديها بهجمات 7 أكتوبر ستكون جاهزة بحلول شهر مارس، وفقا لما أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى نبأ عاجل.

وقبلها، أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، عن أن أوامر الإخلاء الإسرائيلية في غزة أصبحت تشمل ثلثي القطاع.

فيما طالب وزير خارجية العراق، بضرورة إيقاف الحرب بغزة وإدخال المساعدات للقطاع، مضيفا: "أكدنا ضرورة استمرار دعم الشعب الفلسطيني".