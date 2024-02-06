شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأفريقى يرحب باتفاق الأطراف الليبية على عقد مؤتمر المصالحة فى أبريل بسرت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب البيان الختامى لاجتماع لجنة الاتحاد الأفريقى رفيعة المستوى بشأن ليبيا فى الكونغولية برازافيل، باتفاق الأطراف الليبية على عقد مؤتمر المصالحة الوطنية فى 28 أبريل 2024 بمدينة سرت، بالتزامن مع انطلاق المفوضية العليا للمصالحة الوطنية، مطالبًا مفوضية الاتحاد الأفريقى بمواصلة دعم الليبيين، لضمان نجاح هذه العملية فى الوقت المناسب وبطريقة فعالة.

ودعا البيان - في ختام اجتماع اللجنة بالكونغو برازافيل برئاسة الرئيس الكونغولي "دينيس ساسو نغيسو"، والرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي رئيس جمهورية جزر القمر الاتحادية "عثمان غزالي"، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي "موسى فقي" - جميع الأطراف الخارجية إلى التوقف والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا؛ لأنه يقوض المصالح الأساسية للشعب الليبي وتطلعاته المشروعة ، مؤكداً الحاجة الملحة لسحب كل المقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، وفقاً لقرارات الاتحاد الأفريقي والقرارات الدولية ذات الصلة.

كما شدد المجتمعون - وفقا لوكالة ألأنباء الليبية "وال" - على الحاجة الملحة إلى تقارب وتكامل إجراءات الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والمجتمع الدولي؛ من أجل تجنب ازدواجية الجهود المبذولة من أجل ليبيا.

يذكر أن اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي حول ليبيا التي يرأسها الرئيس الكونغولي "دونيس ساسو نغيسو" تضم 10 دول ،وهي : مصر والجزائر، والكونغو، وجنوب أفريقيا، ، وإثيوبيا، والنيجر، وموريتانيا، وتونس، والسودان وأوغندا.

وكان المبعوث الأممي لليبيا عبد الله باتيلي، قال إن العملية السياسية والمصالحة الوطنية يجب أن يسيرا جنبًا إلى جنب من أجل تحقيق سلام واستقرار مستداميْن في ليبيا.